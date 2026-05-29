今回は、ペンを持っていた手を猟銃に持ち替えた異色の実録マンガ『漫画家、猟師になる』（前田治郎・著）の第1話「野生が呼んでいる」のあらすじと見どころをレビューします！ ノンフィクションならではの生々しい描写が魅力の本作、早速チェックしていきましょう。 第1話のあらすじ 猟師への道は突然に 長い連載を終え、目標を失っていた漫画家の前田治郎は、故郷の山で猟師と出会い、直感で狩猟の世界へ飛び込む