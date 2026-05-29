乗客には定時運航の協力を呼び掛けながら、客室乗務員（CA）の飲酒が原因で42分の遅延が発生した。【もっと読む】金返せJAL！ 機長の飲酒また発覚…乗客がホノルル空港で18時間以上待ちぼうけ23日午前7時40分広島発羽田行きの便に搭乗予定だった50代のチーフパーサーからアルコールが検出され、CA交代のため出発が遅れたと、27日に日本航空が発表した一件だ。同社は昨年、運航乗務員の過度な飲酒で国交省から厳重注意を受けた