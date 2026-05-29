アジア株米イラン終結期待も、トランプの「承認」まで油断できず 東京時間11:22現在 香港ハンセン指数 25093.78（+87.62+0.35%） 中国上海総合指数 4088.16（-10.48-0.26%） 台湾加権指数 44598.70（+962.26+2.21%） 韓国総合株価指数 8369.48（+184.19+2.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8690.00（+97.10+1.13%） アジア株は軒並み上昇、米イラン戦争終結期待が広がっている。 米国と