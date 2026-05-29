ドル円159.30円付近でもみ合い、トランプの承認待ちNZドルは堅調 米国とイランが60日間の停戦延長と核計画を巡るさらなる協議を開始することで暫定合意に達したようだ。市場はトランプ米大統領の承認を待っている。ただ、トランプ氏のことだ。態度を一変する可能性も残っているため最後まで油断はできない。 バンス米副大統領は合意は「あと一歩のところにある」としつつも、トランプ氏が承認するかは依然として「未定だ」