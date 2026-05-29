東南アジア産果物を満載する「中老鉄道」の国際貨物列車。（昆明＝新華社配信）【新華社昆明5月29日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の昆明局集団はこのほど、雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」について、今年1月1日〜5月25日の輸入果物の輸送量が10万7900トンとなり、前年同期比30.0％以上増加したと発表した。今年はドリアンやバナナ、マンゴーなど東南アジア産の熱帯果物の中国への輸出