5児の父でタレントのつるの剛士が28日までに、自身のインスタグラムを更新。家族からの51歳の誕生日プレゼントを披露した。【動画】「絵に描いたような幸せ家族」妻の手編み巾着袋など家族にもらったプレゼント／誕生日パーティーの様子つるのは「息子からワイン、娘たちから花束、ほんで妻からは、、なんと手編みの、て、あ、み、の、巾着袋。はい、ぶっ壊れ〜」「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」と、愛する家族か