2025年12月公開のディズニー映画『ズートピア２』の“アフター・ストーリー”を描いた短編集『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』が、小学館ジュニア文庫より5月29日に発売された。あわせて、『ズートピア』シリーズ初となるホログラム仕様のシールブック『ズートピア キラキラシールブック』が6月19日に発売されることも発表された。【画像】『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』ページの中