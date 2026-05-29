28日、WRC（世界ラリー選手権）ラリージャパンのオープニングセレモニー中継に、タレントのマギーが出演。現地レポーターとして海外の一流ドライバーたちに直撃インタビューを敢行し、その流暢な英語と一流ドライバーを虜にした様子が中継で話題となった。【映像】選手メロメロ！流暢な英語を披露（実際の様子）マギーは豊田スタジアムにてドライバーへ取材。欧州出身のトップドライバーであるオリバー・ソルベルグ（トヨタ）