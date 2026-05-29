29日は広い範囲で真夏日が続出する予想で、週明けにかけても季節外れの暑さに警戒が必要です。29日は関東から九州で強い日差しが照りつけ、各地で真夏日となる見込みです。予想最高気温は山梨・甲府市で34度、宮崎・都城市、静岡市、高知市では32度、東京都心も31度で今年一番の暑さとなる見込みです。この暑さは週明けにかけて続く見込みで、警戒が必要です。一方、台風6号ですが、最新の進路図では週明け月曜日から火曜日に強い