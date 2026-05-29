長女（18）への暴行容疑でプロ野球巨人の監督だった阿部慎之助さん（47）が逮捕され、児童相談所に連絡した長女が交流サイト（SNS）上で誹謗中傷されていることを受け、黄川田仁志こども政策担当相は29日の閣議後記者会見で、個別事案への回答は控えるとした上で「親子関係に悩みを抱えている場合は、ちゅうちょせず児相に相談してほしい」と述べた。黄川田氏は「一般論として、暴力はあってはならない。SNS上で人を傷つけるよ