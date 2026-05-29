小泉進次郎防衛相は29日の記者会見で、アジア安全保障会議に出席するため、同日から31日までの日程でシンガポールを訪問すると発表した。会議で演説するほか、ヘグセス米国防長官や韓国の安圭伯、フィリピンのテオドロ各国防相らと個別に会談する。一連の会談を通じ「同盟国、同志国との連携をより一層深めたい」と述べた。31日に実施する演説では、インド太平洋地域の安定に向けた取り組みをアピールする。「日本の防衛政策の