元レースクイーンのポーカー美女が、崖っぷちの予選でついに覚醒？ まさかの行動で存在感を示した。【映像】元レースクイーンのポーカー美女が“まさかの行動”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。初戦のテーブルAを最下位の6位で終えていた阿久津が、気合十分のプレーで巻き返しを狙う場面に、視聴者の視線が集まった。「