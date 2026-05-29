タレントのベッキー（42）が28日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。共演者との関係を明かした。この日はベッキーとお笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリの2人がトーク。ベッキーは冒頭、ケムリとの関係について「地元の後輩なんだよね、何気にね。知られてないけど」と説明。ケムリも「そうですよ！」と応じた。ケムリは続けて「子供の頃から、僕はベッキーさんを地元の先輩と崇めて育