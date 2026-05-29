完全養殖ウナギの販売が世界で初めて始まりました。「完全養殖」は卵から育てた稚魚を親にして、さらにその卵をふ化させる技術で29日、蒲焼きの試験販売が始まりました。砂川萌々奈記者：身もふわふわで香ばしく、天然物と遜色ありません。販売は数量限定で養殖を手がけた山田水産の店舗や、イオンのオンラインサイトなどで行われています。価格は1尾4500円ほどで、従来の養殖ウナギの約2.5倍だということです。客たちは「正直高い