【日本名所シリーズ 宮島 箔押しポストカード】 6月1日 発売 価格：各500円 【拡大画像へ】 フタバは、箔押しブランド「ROKKAKU」より、「日本名所シリーズ 宮島 箔押しポストカード」2種を6月1日より全国の取り扱い販売店やオンラインショップで順次発売する。価格は各500円。 本商品は箔押し加工のみで日本を代表する名所の魅力を表現した美しい