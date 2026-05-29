テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、スピードスケートの郄木美帆を特集。日本女子最多となる通算10個の五輪メダルを獲得し、今年4月に26年間の競技人生に幕を下ろした彼女が、長野五輪金メダリスト・清水宏保との特別対談に臨んだ。新たなチームの結成から、最後の五輪へ向けて試行錯誤を重ねてきた4年間――。中学時代からその姿を見届けてきた清水が、結果だけでは語れない郄木美帆の唯一無二の思考に迫っ