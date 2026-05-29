【「機動警察パトレイバー」寿司屋の後藤】 6月25日発売予定 価格 紙版：1,980円 電子版：1,900円 【拡大画像へ】 文藝春秋は、小説「『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤」を6月25日に発売する。価格は紙版1,980円、電子版が1,900円。 本書は、「機動警察パトレイバー」のシリーズ構成・脚本を務める伊藤和典氏が自ら