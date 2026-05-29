タカノが上値指向を強めている。オフィス用の椅子をＯＥＭ供給していることで知られるが、利益面で会社側が今後期待を寄せている分野に半導体向け画像処理検査装置をはじめとする検査計測機器がある。生成ＡＩの急成長を背景に最先端ＡＩ半導体などのニーズが高まっており、現状はレガシー半導体向けのボリュームが大きい同社も中期的な商機獲得に向けた経営努力を進める構えだ。業績も回復色が鮮明で２７年３