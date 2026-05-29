２９日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。米国とイランが停戦延長で合意するとの観測が広がり、インフレ懸念が後退するなか、前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及した。 日本の総務省が２９日に発表した東京都区部の５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比で１．３％上昇した。４月の上昇率（１．５％）から鈍化したが、円債市場では特段材料視