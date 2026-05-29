フィックスターズがストップ高の２７１７円に買われている。米ＩＢＭ＜IBM＞が２８日、量子コンピューティング分野に今後５年間で１００億ドル以上を投資する計画だと発表したことが伝わっており、量子コンピューター関連の一角として同社に買いが入っているようだ。 また、この日は同社の子会社ＦｉｘｓｔａｒｓＡｍｐｌｉｆｙが、ドイツの量子スタートアップ企業であるクドラ・テクノロ