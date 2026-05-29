・タカノが上値指向鮮明、半導体向け画像処理検査装置でＡＩインフラ需要に照準 ・トクヤマ反発、３１年３月期営業益目標５７０億円とする中期計画を策定 ・キッツが一時１４％超の急騰で最高値更新、半導体装置用とＡＩデータセンター水冷用で強力な追い風吹く ・ＩＮＰＥＸが４日ぶり反落、米イラン暫定合意の報道で原油価格は軟調推移 ・エニマインドは続伸、台湾のＥＣプラットフォームとシステム連携