村田製作所＝マドを開けて最高値圏を舞い上がる。株価は初の９０００円台乗せを果たし、時価総額も既に１９兆円を超えた。世界的なＡＩデータセンター新設・増設ラッシュを背景にサーバーに組み込まれる積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）への爆発的な需要が発現している。ＭＬＣＣはサーバーの中核であるＧＰＵ周辺の電源回路に敷き詰められるほか、通信・ネットワークな