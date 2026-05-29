ドーパミンとは？メディカルドック監修医がドーパミンの働き・多い人の特徴などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「ドーパミン」ってどんなホルモン？多い人の特徴や出し方も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（医師）【経歴】 医師、医学博士。 福島県立医科大学医学部卒業。福島県立医科大学脳神経外科学入局。星