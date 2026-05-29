写真＆動画：目黒蓮×ブルガリの気品溢れるショット（全9投稿） 2025年11月22日よりブルガリのアンバサダーを務めている目黒蓮。ブラックを基調としたシックなスタイリングから、ジュエリーが映えるラグジュアリーな装いまで、その姿はどれも気品たっぷり。 本稿では、目黒×ブルガリの煌めくオーラを放つショットを厳選して紹介する。 ■長髪ヘアとジュエリーが際立つ麗しビジュアル 「bvl