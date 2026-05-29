29日前引けの日経平均株価は反発。前日比1203.45円（1.86％）高の6万5896.57円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1215、値下がりは315、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を327.44円押し上げ。次いでファストリ が179.41円、ＴＤＫ が173.48円、村田製 が103.46円、イビデン が100.90円と続いた。 マイナス寄