29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比17.4％増の2590億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％増の2028億円だった。 個別ではグローバルＸ革新的優良企業 、ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、ＯｎｅＥＴＦトピックス 、上場インデックスファンド米国株式 、