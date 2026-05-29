29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数356、値下がり銘柄数184と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、ＢｌｕｅＭｅｍｅがストップ高。ＨＰＣシステムズは一時ストップ高と値を飛ばした。データホライゾン、ＱＰＳホールディングス、Ｒｉｄｇｅ－ｉ、ＳＱＵＥＥＺＥ、クラダシなど10銘柄は年初来高値を更新。ＴＭＨ、ユーソナー、技術承継機構、ＧＥＮＤ