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29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13299821.2 71180 ２. 日経Ｄインバ 1655925.63009 ３. 日経ベア２ 11560 3.473.9 ４. 野村日経平均 11219-0.5 68930