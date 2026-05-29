今週は東京競馬場で東京優駿（日本ダービー／芝2400m）が行われる。世代の頂点を狙う精鋭18頭が大一番で覇を競う。ここでは、過去10年からグリーンエナジーとアウダーシアにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■グリーンエナジーに「3.4.2.2」高好走率データ 京成杯から直行ローテで臨んだ皐月賞は2番人気7着。大一番でのリベンジを期するのがグリӦ