6月5日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『かつぶしまんといしうすおしょう』みんなに、おいしいおそばを、つくってくれる、かつぶしまん。いしうすおしょうの、おてつだいを、するんだよ！いしうすおしょうが、ひいてくれた、そばこなら、とびっきりの、おそばが、できるんだって！でも、そこへ、ばいきんまんと、ドキンちゃんが、やってきて……？ほかに…『メロンパンナとおくらちゃん』おくらちゃんの、はたけに