5月27日にカロリン諸島付近で発生した台風6号（チャンミー）は、強い勢力に発達して、31日には沖縄接近し、その後カーブを描きながら本州へと向かってくる予想となっています。 【写真を見る】台風6号（チャンミー）今後の進路は？ 29日午前9時の時点でフィリピンの東を北北西におよそ15キロの速さで進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は2