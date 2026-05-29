気象庁によりますと、29日午前9時現在、台風6号（チャンミー）はフィリピンの東の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。台風は今後、発達しながら北上し、日本列島へ近づく見込みです。 【画像をみる】台風の進路予想、31日～3日までの雨風シミュレーション 中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径440キ