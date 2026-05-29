総務省は２９日午前、２０２５年国勢調査の速報値を発表した。昨年１０月１日時点の日本の総人口は１億２３０４万９５２４人（男性５９７７万８８２６人、女性６３２７万６９８人）で、２０年の前回調査と比べて３０９万６５７５人（２・５％）減った。減少数、減少率とも過去最大となり、人口減少が加速している。１５年と２０年の調査では、人口減少数はともに１００万人弱だった。同省は「少子高齢化が加速し、死亡数が出生