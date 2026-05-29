【「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーン】 6月2日～順次開催 ファミリーマートは、アニメ「ブルーロック」とコラボレーションをした「ファミマで熱狂！6月はブルーロックで盛り上がれ！」キャンペーンを6月2日から順次全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施する。 本キャンペー