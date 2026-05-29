ゴーゴーカレーグループは5月28日、全国のゴーゴーカレー店舗において、基本メニューの価格は据え置きのまま、メニューラインナップの拡充を順次実施すると発表した。新メニューや新トッピングの開始は6月1日から、全国の店舗で順次開始予定となっている。本改定により、利用者が自分の気分や食欲にあわせて選べる楽しさをさらに広げていく方針だ。○人気具材を一皿で楽しめる新メニューが登場今回のメニュー改定における大きな目