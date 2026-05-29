フィリーズ左腕のクリストファー・サンチェス投手（２９）が今季のサイ・ヤング賞の最有力に浮上している。２７日（日本時間２８日）のパドレス戦で連続無失点イニングを４４回２／３にまで伸ばし、球団記録を更新。１２試合を投げて６勝２敗、防御率トップの１・４７をマークしており、先ごろの「ＭＬＢ公式」によるサイ・ヤング賞アンケートでもスキーンズ（パイレーツ）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）、大谷翔平（ドジャー