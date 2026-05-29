Qualcommが、予算を重視するユーザーに高水準の性能をもたらすSoC「Snapdragon C」を発表しました。このチップは電力効率の向上が図られており、「ファンの騒音が少ないこと」などの特徴があるそうです。Introducing Snapdragon C: Designed to Revolutionize Entry-Tier Laptop Experiences | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2026/05/introducing-snapdragon-c--designed-to-revolutionize-entry-tier-lAcer Bro