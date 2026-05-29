任天堂が不定期開催しているゲーム大会「ニンテンドーワールドチャンピオンシップ」の優勝賞品としてもらったマリオの生みの親である宮本茂さんのサイン入りニンテンドー3DSをインターネットオークションに出品した人物が登場しました。Nintendo World Championships winner's 3DS is going for over $20,000 on eBayhttps://www.polygon.com/nintendo-world-championships-winner-3ds-20k-auction-john-numbers/2015年に開催され