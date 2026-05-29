谷口ジローによる同名タイトルの名作漫画を、大谷亮平を主演に迎えて映画化した『遥かな町へ』が、10月9日より公開されることが決定。予告編、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】懐かしい風景を収めた映画『遥かな町へ』予告本作は、人生の折り返し地点を迎えた一人の男が、中学生時代にタイムスリップし、友人や初恋の人との再会、そして家族との時間を通して、自らの人生の選択を見つめ直す大人の青春