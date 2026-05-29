見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「看病婦とアメ」（第45回）が29日に放送され、フユ（猫背椿）が夫・康介（じろう）の言葉に笑顔を見せると、ネット上には「夫婦仲良いんじゃん」「私が泣きそう」「涙出てきた」などの反響が寄せられた。【写真】フユ（猫背椿）が手術介助を教えると約束『風、薫る』第45回より休日に看護をしている直美（上