【モデルプレス＝2026/05/29】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「塩バターハムチーズパン」、「塩バターチョコパン」、「塩バターメロンパン」を2026年6月2日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。【写真】「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」3種類◆ファミマ定番パンが進化「うまじゅわ〜っ！塩バターパン」シリーズ近年ベ