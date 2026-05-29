馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。日本ダービーは特別編で、武豊騎手＝栗東・フリー＝のダービー６勝を【ダービー武豊伝】として取り上げる取り上げる。第５回は２０１３年のキズナ。ケガによる苦難の時期を乗り越えた、８年ぶりにつかんだ勝利だった。すべての“絆”が背中を押した。大歓声に包まれたラスト４００メートル。武豊は、後方で待機していたキズナを内から外へと導いた。前を行く２頭