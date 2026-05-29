本人がSNSで報告プロ野球、ソフトバンクは28日、東京ドームで行われた巨人とのセ・パ交流戦に8-4で勝利した。球場では“勝利の女神”が生観戦。本人がSNSで報告すると、「そりゃ勝つわ」「あ、だからかぁ」と納得の声が漏れた。13安打8得点で巨人を下した一戦。グラウンドをバックに、ピースサインで現地観戦を報告したのは声優・内田真礼だった。試合後、自身のXを更新。実際の写真を添え、Vサインの絵文字と共に「交流戦いっ