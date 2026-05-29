知人女性にストーカー行為をしたなどとして、愛知県警の男性警部補が書類送検されていたことがわかりました。 捜査関係者によりますと、愛知県内の警察署の交通課に勤務していた男性警部補(60)は、2025年までにスマートフォンで知人女性の姿を盗撮するなどストーカー行為をした疑いが持たれています。 2021年には、別の知人女性の運転免許証の情報を不正に照会していたということで