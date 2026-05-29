日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２９日、毎年恒例の川柳コンクールでベストテンが２８日に決定したことを取り上げた。世相を反映する「２０２５年サラっと一句！わたしの川柳コンクール」では５万句以上の応募の中からベストテンが決定。第１位には「キャッシュレス充電無くなり無一文」となったことを伝えた。さらに番組ではドジャース・大谷翔平投手の愛犬・デコピンを