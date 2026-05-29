インスタグラムを更新陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が29日までに自身のSNSを更新。今月行われたセイコーゴールデングランプリ2026での声援に感謝した。鍛え上げられた腹筋が際立つレース後の写真に、「ビジュやばいなぁ」などとファンから反響が寄せられている。黄色と青の鮮やかなユニホームに身を包んだ中島は4位でフィニッシュ。レース後、右手を高く突き上げ、観客席を背景に晴れやかな笑顔を見