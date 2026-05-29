声優の緒方恵美さんが2026年5月28日、親子ゲンカで娘を押し倒して逮捕された読売ジャイアンツ阿部慎之助前監督の監督辞任をめぐり、Xで持論をつづった。オンライン署名活動は2日間で12万件を突破複数報道によると、阿部前監督は25日に東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、言い返されてカッとなったとしている。26日に行われた会見では、阿部前