◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝枠順確定出走する３歳馬１６頭の枠順が５月２９日、確定した。函館２歳Ｓを制し、前走のファルコンＳで２着と実績最上位のエイシンディード（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は３枠５番に決まった。前走の橘Ｓを逃げて快勝したタガノアラリア（牡、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は６枠１１番。福島２歳Ｓ、マーガレットＳとオ