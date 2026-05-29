グラビアアイドルや特撮ドラマのヒロインなど幅広く活躍してきたタレントの山田まりやがデビュー30周年を迎えた。芸能活動に加え、「食」の専門家としても知られるが、その契機は体調を崩した23歳の時だった。山田が当サイトの取材に対し、人生のターニングポイントや近況を語った。 【写真】中学2年生になった長男ママソックリのイケメン君に！首から下はロバート秋山!? 1996年、16歳で芸能界デビュ