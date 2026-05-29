桐蔭横浜大FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がデンマーク2部オールボーBKへ加入内定デンマーク2部のAaB（オールボーBK）は現地時間5月28日、桐蔭横浜大学に在学中の3年生FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が加入することを発表した。ファンからも「まじか」と反響を呼んでいる。ンワディケは一之江キッカーズからFC東京U-15深川、修徳高等学校を経て桐蔭横浜大学に進学していた。圧倒的な身体能力を武器に力強い突破